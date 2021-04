Handewitt : Mann hat Einhandmesser bei Polizeikontrolle griffbereit in der Hosentasche

Der Mann erhielt eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Handewitt | Am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr kontrollierte die Bundespolizei einen VW Kastenwagen am Scandinavian Park in Handewitt. Der 60-jährige Fahrer konnte sich ausweisen. Auf die Frage der Beamten, ob er Waffen oder Betäubungsmittel mit sich führe, griff er in seine Hosentasche und holte ein Einhandmesser hervor. Da der Mann für das Führen dieses Mes...

