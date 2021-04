Visitflensburg : Maja Jespersen-Skree und Lukas Knaak zeigen Flensburgs schönste Orte auf Instagram

Aus Liebe zur Stadt beschloss das Paar Anfang des Jahres, einen Instagram-Kanal mit Flensburg-Fokus zu gründen.

Flensburg | Hand in Hand laufen Maja Jespersen-Skree und Lukas Knaak die Toosbüystraße hinunter. Vor Meggers Soete Deern bleibt das Paar stehen. Majas Blick schweift zu den Häusern, die auf dem Hang der Straße liegen, sie zückt die Kamera und knippst los. Uns hat in Flensburg ein ästhetisch schöner Instagram-Kanal gefehlt. Wenn ich in einer neuen Stadt bin, guc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.