Weltweiter Klimastreik : Mahnwache und Plakat-Aktion statt Demonstration in Flensburg geplant

Wegen der hohen Corona-Fallzahlen protestieren Fridays For Future und die Aktionsgruppe Klima auf andere Weise.

Flensburg | Am Freitag, 19. März, wird es in Flensburg anlässlich des weltweiten Klimastreiks coronakonforme Aktionen ohne Demonstration geben. Weiterlesen: Fridays for Future rüstet sich für globalen Klimastreik Die Aktionsgruppe Klima Flensburg wird ab 14 Uhr auf dem Südermarkt eine Mahnwache abhalten und eine Postkarten-Aktion starten. Diese sollen mit F...

