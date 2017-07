Blaue Flagge : Maasholm ist weltweit Spitzenreiter

vergrößern 1 von 1 Foto: U.Köhler 1 von 1

Maasholm | Wenn es um die „Blaue Flagge“ als Umwelt-Gütezeichen geht, ist Maasholm mit seinem Hafen weltweit Spitzenreiter. Denn keine andere Gemeinde und kein anderer Sportboothafen rund um den Globus ist so lange dabei. Jetzt wurde die Auszeichnung in Hamburg zum 31. Mal vergeben und Maasholms Hafenausschuss-Vorsitzender Oskar Winter und Hafenmeister Florian Langkopf, zugleich stellvertretender Bürgermeister, nahm sie mit Genugtuung in Empfang. Mit der „Blaue Flagge“ würdigt die Deutsche Gesellschaft für Umwelterziehung das Umwelt-Engagement der Gemeinden. Diesmal gab es die Auszeichnung in Deutschland für 41 Badestellen und 101 Sportboothäfen. Die „Blaue Flagge“ wird seit 1987 in Europa verliehen, seit 1998 in Deutschland und seit 2001 weltweit.

