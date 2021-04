Niederschlagswassergebühr : Luftbilder: TBZ überprüft sämtliche Grundstücke in Flensburg

Zur Gebühren-Anpassung: Das TBZ hat Luftaufnahmen ausgewertet und die Größe aller versiegelten Flächen in der Stadt ermittelt.

Flensburg | In den kommenden Wochen werden alle 20.000 Grundstückseigentümer in Flensburg Post vom Technischen Betriebszentrum (TBZ) bekommen. Der Kommunalbetrieb ermittelt derzeit die Größe der versiegelten Flächen auf jedem einzelnen Grundstück. Dazu sind in jüngster Zeit bereits Luftbilder ausgewertet worden. Zu den versiegelten Flächen gehören etwa Dachfläche...

