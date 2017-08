Gelting : Löschfahrzeug als Hochzeitskutsche im Einsatz

vergrößern 1 von 1 Foto: U. KÖHLER 1 von 1

Gelting | „Wir haben viel mit ihm erlebt, auf ihn war und ist Verlass“, sagt Ehrenwehrführer Jürgen Petersen und Jörg Gerber, Vorsitzender der Interessengemeinschaft „De ole Geltinger“, pflichtet ihm bei. Die Rede ist vom alten Löschfahrzeug, das 1972 in Geltinger Feuerwehrdienste gestellt und ausgemustert wurde, als 2001 ein neues Auto angeschafft wurde.

Ein Geltinger Bürger kaufte das Fahrzeug und stellte es der Feuerwehr zur Verfügung. Um es zu unterhalten, gründete sich die Interessengemeinschaft „De ole Geltinger“, deren 20 Mitglieder – allesamt in der Feuerwehr aktiv – den Wagen in Schuss halten. Einer von ihnen ist der 54-jährige Löschmeister Jörg Gerber, seit einem Jahr IG-Vorsitzender und im Hauptberuf Teamleiter der ambulanten Pflege Angeln in Satrup.

45 Jahre hat „De ole Geltinger“ mittlerweile auf dem Buckel und „läuft und läuft ohne zu murren“, wie der Vorsitzende anmerkt. „Wir sind stolz auf dieses alte Löschfahrzeug mit einem Tacho-Stand von 20 500 Kilometer“, fügt er hinzu. Der alte Daimler Benz verfügt über einen Löschwassertank für 2200 Liter Wasser und obendrauf befindet sich eine hölzerne Steckleiter, wie sie einst benutzt wurde. Rein theoretisch ist der Wagen noch einsatzbereit.

„Wir wollen auf unseren Oldtimer nicht verzichten“, sagt der 77-jährige Ehrenwehrführer Jürgen Petersen. „Dieses Fahrzeug gehört zu uns“, sagt er. Und weil „De ole Geltinger“ – untergestellt in Stenderup in der Außenstelle des Geltinger Bauhofes gleich neben dem dortigen Feuerwehrhaus – bewegt werden muss, um „fit zu bleiben“, ist er bei den Geltinger Tagen als Begleitfahrzeug im Einsatz, des weiteren bei der Überprüfung der Hydranten und nimmt auch an Oldtimertreffen teil, wie zuletzt in Habernis an der Ostsee. Von 1972 bis 2001 war stets Verlass auf den alten Wagen, erinnert sich Jörg Gerber, bei Bränden, Unfällen und Hochwasser.

Natürlich ist die Instandhaltung von „De ole Geltinger“ mit Kosten verbunden. Und so zahlen die IG-Mitglieder 30 Euro im Jahr. Damit, so Jörg Gerber, ließen sich zwar keine großen Sprünge machen, aber für das Nötigste reiche es. Und manchmal spendiert der eine oder andere auch eine Tankfüllung.

Gelegentlich dient „De ole Geltinger“ auch als „Brautkutsche“. Vor zwei Jahren wurde bei der Interessengemeinschaft ein Hamburger, der in Falshöft campt, vorstellig. Sein Schwiegersohn in spe sei mit Leib und Seele freiwilliger Feuerwehrmann in der Hansestadt, und den wolle er überraschen. Seine Frage: „Könnt ihr?“ Die Antwort: „Wir können.“ Also wurde die Braut, Tochter des Hamburgers, am genannten Tag vom Friseur abgeholt und zur Trauung zum Leuchtturm gefahren. Ihr künftiger Ehemann fiel aus allen Wolken und war begeistert. „Wir haben das gerne gemacht, weil wir nette Menschen sind“, lacht Jörg Gerber und erinnert daran, dass auch Peter Lorenzen, ehemaliger IG-Vorsitzender mit „De ole Geltinger“ zum Standesamt gefahren wurde.