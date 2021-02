Verkehrsunfall in Flensburg : Lkw rammt Bahnbrücke an der Husumer Straße

Die Brücke wurde bei dem Zusammenstoß beschädigt, der Zugverkehr nach Dänemark war zeitweise unterbrochen.

Flensburg | Am Dienstagsmorgen gegen 9 Uhr hat ein mit Containern beladener Lkw die Bahnbrücke an der Husumer Straße in Flensburg-Süd gerammt und erheblichen Schaden verursacht. Der geladene Metallcontainer riss Teile der Brückenkonstruktion aus der Verankerung. Nac...

