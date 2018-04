Unfall auf der B 200 bei Flensburg : Lkw kippt in Straßengraben

Ein mit Lebensmitteln beladener Laster ist auf der B200 im Straßengraben gelandet.

von Sebastian Iwersen/Benjamin Nolte

26. April 2018, 11:31 Uhr

Flensburg | Heute ist auf der Westumgehung ein Lastzug umgestürzt - der Unfall ereignete sich gegen 7.40 Uhr am Morgen. Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer des Sattelzuges auf der Bundesstraße 200 in Richtung Süden unterwegs. Aus noch nicht geklärten Gründen fuhr er zwischen den Abfahrten Rude und Flensburg-Süd nach rechts in den Seitenstreifen. Im durch den Regen aufgeweichten Erdreich gelang es ihm weder den Lastzug zu stoppen noch diesen wieder auf die Fahrbahn zu lenken, sodass der Lkw nach rund 50 Metern auf die rechte Seite in den Graben kippte.

Der von Unfallzeugen verständigte Rettungsdienst untersuchte den Fahrer einer dänischen Spedition, der sich noch eigenständig aus dem Führerhaus befreien konnte. Er blieb bei dem Unfall unverletzt.

Auf Anforderung der Polizei rückte auch die Berufsfeuerwehr Flensburg zur Unfallstelle aus, um zu prüfen, ob Betriebsstoffe auslaufen. Der Fahrer gab an, gerade getankt zu haben, rund 1000 Liter Dieselkraftstoff befanden sich zum Unfallzeitpunkt in dem Tank.

Der Auflieger soll mit rund zehn Tonnen Lebensmitteln beladen sein. Zunächst wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei geführt.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?