Unfall auf der L192 : Lkw-Fahrer verunglückt im dichten Schneetreiben bei Jardelund

erstellt am 12.Dez.2017 | 07:08 Uhr

Jardelund | Glück im Unglück hatte der Fahrer eines Sattelschleppers am Montagabend gegen 20.30 Uhr auf der L192 zwischen Ellund und Jardelund (Kreis Schleswig-Flensburg). Im dichten Schneetreiben verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Lkw, kam von der Fahrbahn ab und kam in bedrohlicher Schräglage in der Böschung zum Stehen. Noch während alarmierte Einsatzkräfte der Polizei auf der Anfahrt waren, kippte der Lastwagen um. Glücklicherweise hatte sich der unverletzte Fahrer zuvor etwas von seinem Fahrzeug entfernt.

Nach Angaben der Polizei hatte der Lkw Lebensmittel geladen. Ein Bergungsunternehmen wurde damit beauftragt den Lastwagen wieder aufzurichten und abzuschleppen. Am späten Abend trafen zwei Kräne und zwei schwere Bergefahrzeuge an der Unfallstelle ein. Während der Bergung musste die L192 für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

