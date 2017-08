Ostseebad-Festival Flensburg : Live-Rock vor sommerlicher Förde-Kulisse

vergrößern 1 von 2 Foto: Dewanger 1 von 2

Auf ausgesprochen gute Resonanz stieß am Wochenende das Ostseebad-Festival, bei dem unter anderem das Quartett „Fool Moon“ (Foto) einen Unplugged-Auftritt absolvierte. Bei freiem Eintritt traten am Sonnabend und gestern insgesamt neun Bands auf. Der Musiker-Stammtisch Flensburg und der Verein Creakult hatten das Festival ehrenamtlich organisiert, um auf diese Weise vor allem für die Bürger der Nordstadt ein kulturelles Angebot zu etablieren. Die Bands spielten in einem Zelt mit transparenter Rückwand, so dass das Publikum im Hintergrund Strand, Förde und Marineschule sah. Fool Moon spielten eine feine Auswahl großer Rocknummern – darunter „Like a Rolling Stone“ und „Look Back in Anger“ – in abgespeckter Besetzung ohne großes Schlagzeug. Schnell und hart, dabei ansprechend und melodisch gingen die vier Herren von „Gents“ zu Werke. Zuvor hatte die Band „Engines“, bestehend aus Mitgliedern der sh:z-Redaktion, ihre Auswahl eher unbekannter Rock-Perlen präsentiert. Mit eigener Anlage hatte der Musikerstammtisch mit Hans Soltysiak, der selbst auch bei Fool Moon mit seiner Blues-Harp mitmischte, die passende Infrastruktur – vor allem einen guten Sound – beschafft.

von Antje Walther

erstellt am 28.Aug.2017 | 07:55 Uhr