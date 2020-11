Lions Club zieht Notbremse

Aufgrund der Corona-Beschränkungen wird der beliebte Adventskalender in diesem Jahr nicht verkauft

von Julian Heldt

04. November 2020, 14:33 Uhr

Flensburg | Leicht haben sich die Mitglieder des Lions Club die Entscheidung nicht gemacht, am Ende war sie jedoch alternativlos. „Wir müssen es schweren Herzens tun“, sagt Jörg Christiansen. In diesem Jahr wird es den berühmten Adventskalender des Lions Club nicht geben. „Wir können einen gefahrlosen Verkauf nicht gewährleisten“, begründet Jürgen Krüger die Absage. Er und seine Clubfreunde wissen, dass der Run auf den Adventskalender ungebrochen ist. Im November kommt es vor und in den Verkaufsstellen stets zu langen Warteschlangen. In Corona-Zeiten undenkbar. „Wir können es uns als Lions nicht leisten, durch den Verkauf einen Hotspot zu begründen“, erklärt Krüger. Auch Präsident Thore Reich betont, dass man die Behörden im Kampf gegen Corona unterstützen will. „Wir sind als Club ein Teil der Gesellschaft.“ Man wolle die Beschäftigten der Verkaufsstellen auch keinem unnötigen Risiko aussetzen.

Die Produktion des Kalenders wurde deshalb kurz vor dem Druck gestoppt. In den kommenden Wochen hätte er erneut in einer Auflage von 15 000 Stück unter die Flensburger gebracht werden sollen. Jedes Exemplar ist mit einer individuellen Losnummer ausgestattet, über die es mit etwas Glück tolle Preise zu gewinnen gibt. Der Erlös aus dem Verkauf, im vergangenen Jahr rund 45 000 Euro, kommt karitativen Einrichtungen zu Gute.

Bis zuletzt hatte der Lions Club versucht, den Kalender über andere Wege unter das Volk zu bringen. „Wir haben ernsthaft über einen Drive-In nachgedacht. Aber wo will man das im Stadtgebiet realisieren, ohne das es ein Verkehrschaos gibt?“, fragt Christiansen. Ein Postversand schied aufgrund der hohen Auflage und den damit verbundenen Kosten ebenfalls aus. Auch finanziell hätte der Shutdown für den Lions Club zu Problemen führen können. Nämlich dann, wenn nicht alle Kalender rechtzeitig verkauft worden wären Die volle Lotteriesteuer müsste dann trotzdem gezahlt werden. Und so zog man beim Lions Club nun die Notbremse, jedoch nicht ohne einen Plan B erarbeitet zu haben. Die bereits eingesammelten Preise sollen nun im Rahmen eines Frühjahrs- und Osterkalender ausgespielt werden. „Wir wollen weiter Gutes tun. Auch die Sponsoren stehen voll dahinter. Wir haben jetzt fünf Monate Zeit, ein Konzept auszuarbeiten“, so Christiansen. Im kommenden Jahr würde es dann zu einem Novum kommen, wenn sowohl an Ostern als auch in der Adventszeit ein Lions-Club-Kalender erscheint.

Ob die Corona-Lage im Frühjahr überhaupt einen Verkauf zulassen wird? „Wir werden das Infektionsgeschehen weiter im Auge behalten“, betont Krüger. Immerhin: Kosten sind dem Lions Club durch die Verschiebung der Kalenderaktion bisher nicht entstanden, nur jede Menge Arbeit.