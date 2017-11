sh:z-Reihe „Wissensimpulse“ : „Lieber küssen als jammern“

vergrößern 1 von 1 Foto: Michael staudt 1 von 1

von Gunnar Dommasch

erstellt am 09.Nov.2017 | 07:23 Uhr

Überstunden, mehrseitige to-do-Listen, daheim unsortierte Wäscheberge und im Postfach noch zwölf E-Mails, die eine Antwort verlangen: Viele von uns haben am Abend das Gefühl, sie hätten am Tag wieder einmal nicht genug von dem geschafft, was eigentlich geschafft werden musste.

Als Grund wird oft ein schlechtes Zeitmanagement genannt. Cordula Nussbaum, Autorin, Coach und Vortragsrednerin, sprach am Dienstagabend im Rahmen der sh:z-Reihe „Wissensimpulse“ im fast voll besetzen Audimax der Hochschulen zu diesem Thema. „Wir müssen Zeiträubern das Handwerk legen“, sagt sie. To-do-Listen seinen ein schönes Mittel, sich zu visualisieren, was erledigt werden sollte, allerdings funktioniere dieses System nicht bei allen gleich gut: „Wir alle vereinen vier Talenttypen, deren Anteile unterschiedlich stark ausgeprägt sind.“ Manch einem lägen daher Routineaufgaben und klare Pläne mehr, anderen die Kommunikation mit Mitmenschen.

Für einige sind Daten, Fakten und Zahlen die einzigen Größen, mit denen es sich zu arbeiten lohnt und die nächsten sind spontan und voller Abenteuerlust. „In jedem von uns sind ein oder zwei Anteile dominant und es ist wichtig, die Aufgaben so anzupacken, wie unser Naturtalent es automatisch vorgibt.“

Das heiße nicht, dass es Menschen gibt, die sich überhaupt nicht organisieren können, nur, dass diese eine andere Herangehensweise als die klassischen Kalendereinträge und Listen bräuchten.

Unser Alltag sollte heutzutage möglichst agil und dynamisch sein, ständige Erreichbarkeit ist beinahe schon ein Muss. „Mit der Einführung des Effizienzgedankens kam die Idee, dass man sich nur gut genug takten müsste, dann schafft man auch mehr“, so Nussbaum. Doch das ist heute kaum noch möglich: „Man schreibt Listen und macht Pläne – und dann kommt das wahre Leben zur Tür herein.“ Daher brauche man heute ein neues Zeitmanagement und dürfe sich auch mit gutem Gewissen von den bewährten Methoden lösen. Nussbaums alternative Lösung ist eine „reisende to-do-Sammlung“, ein eigenständiges Utensil, in das man gerne alles schreiben darf, was man erledigen könnte – was nicht heißt, dass es sofort geschehen muss. Die Aufgaben dürfen gern eine Weile mit einem „reisen“. „Es macht nichts, wenn Sachen nicht in einem Tag geschafft werden“, so Nussbaum, „Das unbedingt zu wollen, schafft nur Frust!“

Wichtig finde sie auch, dass man am Abend nicht immer nur darüber genervt sei, was man nicht erledigt habe, sondern sich bewusst mache, was man alles geleistet hat. Was habe ich dazu gelernt, wem habe ich geholfen, was habe ich für meinen Körper getan – das sind die Fragen, die wir uns eigentlich stellen sollten. „Es ist faszinierend, dass wir mehr Zeit damit verbringen, uns zu ärgern, als Dinge zu tun, aus denen wir Energie schöpfen können“, meint Cordula Nussbaum. Küssen, so sagt sie, wäre für eine viel bessere Alternative zum Jammern – und dieser Vorschlag führt beim Publikum zu einigem Schmunzeln.

Zusätzlich zeigt Nussbaum mit kleinen Lifehacks, wie man Outlook überlisten, lange Whats-App-Sprachnachrichten als Text generieren und dem Handy den wachhaltenden Blaulichtanteil entziehen kann. Eine „Bedline“ statt einer Deadline einzuführen kann außerdem helfen: „Schlafen, trinken, essen sind so wichtige Faktoren! Auftanken ist notwendig für den Körper“, mahnt Nussbaum.

Unumgänglich für einen sorgsameren Umgang mit der eigenen Zeit sei es, die Masse an to-dos zu reduzieren. „Fragen Sie sich: Ist das wirklich wichtig? Vielleicht könnte man ja dieses oder jenes erledigen – man muss es aber eigentlich gar nicht.“ Mit dem Jammern aufhören und auch mal quer denken ist ein weiterer Tipp, um Aufgaben effizient abarbeiten zu können. Und zu guter Letzt gibt Cordula Nussbaum dem Publikum noch mit: „Das Leben ist keine Liste zum Abhaken – es ist so viel mehr!“