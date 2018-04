Lidl: Bürger-Info in Tarup

von Antje Walther

19. April 2018, 16:08 Uhr

Lidl oder nicht? Für Alt-Tarup geht es in einer Bürgerinformation am Dienstag, 24. April um genau diese Frage. Wie berichtet hatte der Vorstand des Taruper Kirchengemeinderats angeboten, ein rund 13 000 Quadratmeter großes Grundstück neben der Schule Adelby für den Bau eines Lidl-Marktes zu verkaufen. Mit dem Discounter besteht Einigkeit, im nächsten Schritt geht es um die Bewohner. Wollen sie oder wollen sie den Discounter mit 1400 Quadratmeter Ladenfläche nicht? Um 19 Uhr am Dienstag, 24. April, bitten Pastor Thielko Stadtland zur Aussprache ins Gemeindehaus an der Richard-Wagner-Straße 51. Schriftliche Stellungnahmen an: Kirchengemeinde Adelby, Richard-Wagner-Straße 51, 24943 Flensburg oder: buero@kirche-adelby.de.