Glücksburg : Landschaften und Blumen in Öl und Acryl

Wiebke Wehncke zeigt ihre Werke ab Freitag im Ostseesaal im Haus im Kurgarten in Glücksburg.

von shz.de

16. Oktober 2018, 16:49 Uhr

An Bekanntheit in Flensburg dürfte es Wiebke Wehncke nicht mangeln. 30 Jahre war die quirlige 78-Jährige Sekretärin an der Auguste-Viktoria-Schule, schnackte auch gerne Petuh oder Platt. Die wenigsten Schüler werden gewusst haben, dass ihre Schulsekretärin seit ihrem 40. Lebensjahr auch leidenschaftlich gerne malt. Das Lehrer-Kollegium hingegen wusste Bescheid: Es schenkte zum Ruhestand vor 18 Jahren einen großen Malkasten.

Was unter anderem daraus entstand, ist an diesem und am darauf folgenden Wochenende im Ostseesaal im Haus im Kurgarten zu sehen: Egal ob Öl- oder Pastellkreide, Pigmente oder Acryl – es sind Farben jeglicher Art, die Wehncke zum Malen bringen. Motive findet sie in der Natur. Von gut erkennbar bis fast abstrakt verformt sie Landschaften und Blumen. Regeln hat sie keine. „Ich bin eine, die aus dem Bauch heraus malt“, sagt sie.

Die bevorstehende Ausstellung sieht Wehncke als „Chance meines Lebens“. Zwar hat sie schon häufiger ausgestellt, eine Einzelausstellung an exponierter Stelle wie jetzt war bislang nicht dabei.

Die Vernissage beginnt am Freitag um 18 Uhr, Öffnungszeiten: am 20. und 21. sowie am 27. und 28. Oktober sind jeweils von 12 bis 17 Uhr.