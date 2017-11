Kurzfilmtage: Vorverkauf läuft

von Holger Ohlsen

erstellt am 05.Nov.2017 | 14:26 Uhr

Seit gestern läuft der Vorverkauf für die 17. Flensburger Kurzfilmtage (15. bis 19. November). Programminformationen und Karten gibt es im Festivalbüro „Modul 1“ (Rote Straße 17) montags bis freitags zwischen 10 und 17.30 Uhr, sonnabend 10 bis 14 Uhr und im Kino 51 Stufen im Deutschen Haus (wochentags ab 17 Uhr und am Wochenende ab 15 Uhr. Reservierungen sind online möglich unter www.flensburger-kurzfilmtage.de. Karten für die lange Nacht der kurzen Filme in der Theaterwerkstatt Pilkentafel am gibt es für 15 Euro (ermäßigt 10 Euro) online über reservix, im Shz-Kundenzentrum, Tourist-Information Rote Straße sowie in der Carl- von- Ossietzky- Buchhandlung.

TBZ zu Gast beim Taruper Forums-Stammtisch





Das Forum Tarup trifft sich morgen um 19 Uhr zu seinem öffentlichen Stammtisch in der Taverna Mykonos (Taruper Hauptstraße 69). Der moderierte Teil des Treffens beginnt dann um 20 Uhr. Zu Gast ist dieses Mal Barbara Hartten, technische Leiterin des TBZ.