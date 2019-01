Kappeln : Kurt Bartels ist „Ahnenforscher aus Leidenschaft“

Vor 26 Jahren hat Kurt Bartels aus Ellenberg hat die Genealogie, die Ahnenkunde, für sich entdeckt und seitdem 54 Ortsfamilienbücher zusammengestellt.

03. Januar 2019, 16:14 Uhr

Ein Workaholic ist er beileibe nicht. Eher jemand, der mit großer Begeisterung einer Sache nachgeht. Gemeint ist Kurt Bartels (78), der vor rund 40 Jahren durch die Bundesmarine nach Kappeln kam und seit der Maueröffnung 1990 die Genealogie – das bedeutet so viel wie Familienforschung – als Hobby für sich entdeckt hat.

Bartels ist Mitglied des Vereins „Arbeitsgemeinschaft für mitteldeutsche Familienforschung“. Diese Arbeitsgemeinschaft hat das Ziel, „die genealogische Erforschung von Familien und Geschlechtern“ in Mitteldeutschland zu ermöglichen. Und sie unterstützt ihre Mitglieder bei der Veröffentlichung ihrer Arbeiten in einem eigenen Verlag. Davon hat Kurt Bartels profitiert. Denn er hat seit 2004 bereits 54 Bücher veröffentlicht, überwiegend Ortsfamilienbücher der Magdeburger Börde und Sachsen-Anhalt. Alle sind wichtige Quellen für künftige Forschergenerationen.

Für diese Arbeit wurde Bartels am 7. Oktober vergangenen Jahres auf dem Deutschen Genealogentag in Melle (Niedersachsen) mit der „Christoph-Gatterer-Medaille in Silber“ geehrt. Diese Auszeichnung „wird zur Ehrung von besonders verdienten Forschern historischer, gesellschaftswissenschaftlicher oder naturwissenschaftlicher Fachrichtung der Genealogie und zur Förderung der Familienkunde und Heraldik unter Mitwirkung eines Beirates in Silber und Bronze durch die Deutsche Arbeitsgemeinschaft genealogischer Verbände verliehen“ , so heißt es in der Laudatio.

Und darauf ist der 1940 in Haldensleben in der ehemaligen DDR geborene Kurt Bartels stolz. „Meine Familie stammt aus einfachen Verhältnissen“, berichtet er. Sein Vater verließ Anfang der 1950er-Jahre die DDR, nachdem er eine Untersuchungshaft als politischer Gefangener verbüßt hatte. Die Familie folgte ein halbes Jahr später. Nach der Schule und einer Lehre als Schlosser wurde Bartels Marinesoldat, was ihn schließlich nach Kappeln führte. Dort war der Waffenfachmann rund 20 Jahre lang Ausbilder an der Ellenberger Marinewaffenschule. Als er 1992 vorzeitig in den Ruhestand wechseln konnte, nutzte er die Chance. Nun hatte er genügend Zeit für sein wenige Jahre zuvor entdecktes Hobby: die Genealogie.

Von 1990 bis 1996 beschäftigte er sich intensiv mit der eigenen Familiengeschichte. Er nutzte die Gelegenheit, die sich durch die Maueröffnung ergab und fuhr nach Hundisburg in Sachsen-Anhalt. Dort wurden die Kirchenbücher seines Geburtsortes verwahrt, so kam er an fehlende Informationen über einige seiner Ahnen. Seit 1996 ist er im Bereich der Ortsfamilienbücher sehr häufig unterwegs. Darin werden Einwohner einer Gemeinde familienweise erforscht.

In seiner eigenen Familiengeschichte konnte er bisher 900 Personen ermitteln. Bei den Ortsfamilienbücher geht es um die Eltern und, soweit feststellbar, auch um die Hochzeiten der Kinder. Aber auch Patenschaften spielen eine bedeutende Rolle.

Auf dem Gebiet kann Kurt Bartels auf einen erstaunlichen statistischen Erfolg verweisen. In den rund 40 000 bisherigen Arbeitsstunden für die Genealogie in knapp 25 Jahren konnte er bisher 105 000 Familien mit insgesamt 350 000 Personen vorstellen. Seine Recherchen reichen zurück bis ins Jahr 1600. Ermittelt wurden die Daten über Kirchenbücher, Heimat- und Geschichtsbücher sowie im Internet, aber auch über Steuerlisten, Kaufverträge oder Lehnreichungen. Kurt Bartels will noch weitermachen. Für ihn ist es spannend, herauszufinden, was die Vorfahren getan haben. Seine Motivation fasst er in wenigen Worten zusammen: „Ich bin Ahnenforscher aus Leidenschaft.“