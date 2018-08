Am ZOB : Kurioser Unfall in Flensburg: Radlader stürzt an Baustelle um

Sebastian Iwersen

Der Radlader sollte Steine zu einer Baustelle transportieren, kippte aber um. Verletzt wurde niemand. von Sebastian Iwersen

09. August 2018, 10:42 Uhr Flensburg | Glimpflich endete am Donnerstagmorgen ein Arbeitsunfall unweit des Flensburger ZOBs. Arbeiter einer Baufirma wollten eine Palette mit Steinen für Pflasterarbeiten aufladen – dabei stürzte der eingesetzte Radlader jedoch um. Nach ersten Erkenntnissen wollten die Arbeiter die Palette mit dem Gerät zu einer nahegelegenen Baustelle transportieren. Aus noch ungeklärter Ursache geriet die Arbeitsmaschine dabei ins Wanken und kippte schließlich mitsamt der Steine um. Diese stürzten auf den Gehweg, während der Radlader auf die Fahrbahn kippte. Der Fahrer des Fahrzeugs blieb ebenso unverletzt wie die umstehenden Arbeiter. Der Radlader musste mit schwerem Gerät wieder aufgerichtet werden. Unfallursache und Schadenshöhe sind bisher nicht bekannt. Blaulichtmonitor Was ist der Blaulichtmonitor? zur Startseite

