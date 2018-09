Handewitt : Kunsthandwerk und buntes Treiben

Am Wochenende, 29. und 30. September, findet zum siebten Mal der „Neuholzkruger Markt“ statt.

von ki

19. September 2018, 16:29 Uhr

Die Vorbereitungen laufen längst: Am Wochenende, 29. und 30. September, steigt zum siebten Mal der „Neuholzkruger Markt“. In den vergangenen sechs Jahren lockte die Mischung aus Hobby, Nebengewerbe, deftigem Essen und ländlicher Idylle viele Schaulustige zum gemütlichen Bauernhof der Familie Otzen. Rund 60 Aussteller, die sich teilweise schon im Januar anmeldeten, werden diesmal ihre Produkte präsentieren und verkaufen.

„Unser Markt ist so etwas wie ein Dorf-Treff, der Klönschnack gehört dazu“, erzählen Anne und Klaus Otzen. Sie organisiert die Veranstaltung zusammen mit ihrem Mann Klaus im Handewitter Ortsteil – mit Unterstützung von Familie und Freunden.

In der Flensburger Straße beginnt der „Neuholzkruger Markt“ an beiden Tagen um 10 Uhr. Er dauert am Sonnabend bis 18 Uhr und am Sonntag bis 17 Uhr. Für beide Nachmittage hat sich „Zauberer Sascha“ angekündigt. Am Sonnabend um 14.30 Uhr tritt der Handewitt Posaunenchor auf.

Am Sonntag steigt um 11 Uhr ein Oldtimer-Ringstechen. Um 14 Uhr folgt der Auftritt der „Watten-Pipeband“. Eine Verlosungsaktion soll dem „Weißen Ring“ zugute kommen. Eintritt und Parken sind frei.