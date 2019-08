Kunst und Poetry Slam bei der „Langen Nacht der Museen“

25091847

von Lisa Strobel

19. August 2019, 12:44 Uhr

Flensburg | Es ist wieder soweit: Die drei Städtischen Museen zeigen in ihrer „Langen Nacht der Flensburger Museen“ am 14. September, was sie zu bieten haben. Eingeleitet wird die Nacht mit einer Überraschungs-Performance der Flensburger Künstlerin Elke Mark auf dem Museumsberg ab 18 Uhr, wie die Organisatoren mitteilen. Danach soll der wirklich echte Norden im Mittelpunkt stehen – mit den Ausstellungen „Kunst der Färöer“ im Hans-Christiansen-Haus, „Wellen Warten Wiederkehr“ im Schifffahrtsmuseum sowie „Wale in der Flensburger Förde“ im Naturwissenschaftlichen Museum. Die jeweiligen Arbeiten geben auch einen Blick in die Lebenswelt der Inseln.

Zu weiteren Themen werden dem Programm nach Kurzführungen angeboten: Schlafen Wale? Wie lebte es sich in den Bauernstuben? Was wollten Maler eigentlich in Arkadien? Eine Auswahl an Katalogen, Bildern und kuriosen Erbstücken – natürlich nicht aus dem Museumsbestand, wie die Verantwortlichen versichern – soll zudem auf dem hauseigenen Flohmarkt angeboten werden.

Das weitere Programm ist bunt: Björn Högsdal moderiert beispielsweise in der Aula auf dem Museumsberg einen Poetry Slam. Mit dabei sind Selina Seemann, bekannt von den Poetry Slams op Platt, der zweimalige Schleswig-Holstein-Champion Florian Hacke, Stefan Schwarck, Mitglied der Lesebühne „Irgendwas mit Möwen“, und die Nachwuchs-Slammerin Sarah Garstenstein. Passend zu den Ausstellungen soll sich natürlich auch beim Slammen alles um den hohen Norden drehen.

Musikalisch wird es mit einem Harfenkonzert von Julia Gollner im Rokokosaal. Mitsingen ist danach erlaubt beim Musiker und Gesangstherapeuten Herbert Wendt-Friedrichsen, der gemeinsam mit den Besuchern seine Lieder anstimmt. Tatkraft ist auch bei den Mitmachaktionen erwünscht. Angeregt von den beiden Künstlern Katharina Kierzek und Heiko Wommelsdorf wird im „Studio 15 | 25“ künstlerisch gearbeitet. Zu nächtlicher Stunde lockt schließlich eine Fledermaus-Führung mit Bat-Detektor im Christiansenpark und der Nachtwächter führt um 23 Uhr alle Tanzwütigen ins Schifffahrtsmuseum. Dort steigt die beliebt Afrobeat-Party mit Live-Musik. Karten gibt es für 10 Euro im Vorverkauf in den Museen oder für 12 Euro an den Abendkassen. Ermäßigt kostet der Eintritt jeweils 6 Euro. Informationen gibt es auch online.