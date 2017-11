Ausstellung : Kunst und Handwerk in Flensburg

vergrößern 1 von 2 Foto: Dommasch 1 von 2

von Gunnar Dommasch

erstellt am 17.Nov.2017 | 11:46 Uhr

Die androgyne Bronzeskulptur schält sich aus einer Erdkugel. Kopf und Oberkörper des Akts sind weit nach hinten gebogen, das linke Bein abgewinkelt und nach oben gestreckt – in der einen Hand eine Feder, in der anderen eine Flöte. Theatralik, Akrobatik, Musik und Poesie fließen zusammen. Wer hier Modell für die „Allegorie“ gestanden hat – wie lange auch immer–, den muss man ebenso bewundern wie die Figur an sich.

Benjamin Focks Werk ist Teil der Ausstellung „Kunst trifft Kunsthandwerk“, die zum vierten Mal in den Räumen von Kunst & Co zelebriert wird. Eine Ausstellung mit Unikaten zehn Kunstschaffender, der an Vielfalt und Kreativität kaum Grenzen gesetzt sind und die somit auf ein breites Spektrum an Besuchern hoffen kann.

Im ersten Stock blickt der Betrachter auf eine Himmelsleiter, mit einem Glasgefäß am oberen Ende, aus dem man sich auf Wunsch mit Engelsfedern berieseln lassen kann – eine Idee von Birit Ann Flint, die sich ansonsten dem Material Porzellan verschrieben hat, das sie auf einer Töpferscheibe formt. Weich und weiß wirken die Arbeiten: „Bitte anfassen!“, lädt die 47-Jährige freimütig zur haptischen Begegnung ein. Nicht zuletzt, um auch die Blindenschrift zu ertasten, in der sich Botschaften, Geheimnisse und Sinnsprüche manifestieren. Imke Splittgerber und Gundula Sommerer hingegen haben sich der Keramik verschrieben, wenn auch mit gänzlich unterschiedlicher Annäherung. Während die eine ihre Vasen und Schalen und andere Objekte in Pinch-Technik herstellt, mit Edelstein aufwendig bis zur Vollendung poliert, zeigen sich bei der anderen Risse durch Salzbrand als Symbol der Vergänglichkeit. Die Gegenstände sind im Begriff zu verfallen, „doch dieser Prozess“, sagt die Künstlerin, „wird kurz vor dem Ende aufgehalten“.

Für Marco Fischer ist es erst die zweite Ausstellung, die er bestückt. Er bezeichnet sich selbst als „Woodman“, der eine Reise vom Handwerk über Design zu angewandter und schließlich bildender Kunst hinter sich habe. Sein innovatives Obstregal ist genauso ein Blickfang wie ein Hirschgeweih, das ganz praktisch einen Schmuckkasten deckelt. Es ist offensichtlich, dass am Klostergang die Grenzen zwischen Kunst und Handwerk fließend sind. „Das Material wird bis zum Äußersten ausgelotet“, sagt Martina Klose-März, die heute um 19.30 Uhr eine Einführung bei der Vernissage geben wird und die hohe Qualität der Arbeiten würdigt, deren Urheber Preisträger verschiedenster Wettbewerbe sind, „weil sie ganz neue Wege wagen“.



Ausstellung bis 3. Dezember: Fr. 17 bis19 Uhr, Sa. und So. 11bis 16 Uhr.