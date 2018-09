Hürup : Kunst mit Lesung im Amt Hürup

Flensburger Stadtansichten und Kurzgeschichten präsentieren Kay Jessen und Friedrich Thordsen im Hüruper Amtsgebäude.

11. September 2018, 15:50 Uhr

Hürup | Das Amt Hürup präsentiert in seinen Fluren den in Flensburg lebenden Künstler Kay Jessen. Die Stadtansichten von Flensburg und die Förde haben es ihm besonders angetan. Begleitet wird die Ausstellung am Freitag ab 16 Uhr mit eine Lesung mit Texten von Friedrich Thordsen auf Plattdeutsch. Die Flensburger Förde hat Thordsen zum Schreiben von Kurzgeschichten inspiriert. Im Anschluss folgt die Vernissage der Ausstellung von Kay Jessen.