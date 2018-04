Handewitt : Kulturring-Vorsitzender macht weiter

Franz Dewanger wurde für zwei weitere Jahre als Vorsitzender des Kulturrings Handewitt im Amt bestätigt. Der bald 70-Jährige mahnte seine Mitstreiter, einen Nachfolger für den Posten zu finden.

von ki

27. April 2018, 12:30 Uhr

Handewitt | Der Kulturring Handewitt ist vorbereitet – für das traditionelle Maibaumfest. Am 1. Mai startet um 10 Uhr der Festumzug, der mehrere Straßenzüge im Zentrum Handewitts berührt. Der Fanfarenzug Karrharde sorgte für musikalische Unterstützung. Nach einem Gottesdienst im Festzelt wird um 11.30 Uhr der Maibaum aufgestellt. Kinder und später Senioren tanzen um den Baum. Hüpfburg und Spielmobil stehen für die kleinen Besucher bereit.

In der Jahresversammlung des Kulturrings, der als Dachorganisation von rund 60 Vereinen in der gesamten Gemeinde fungiert, wurde Franz Dewanger, vor zwölf Monaten als Vorsitzender eingesprungen, für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt. „Ich werde allerdings bald 70 Jahre alt und empfehle, sich zeitig nach einem Nachfolger umzusehen, wenn der Kulturring weiterhin existieren soll“, sagte Vorsitzender Dewanger. Glücklich schätzte er sich, dass Kassenwartin Sabine Junge weitermacht. Zwei von insgesamt fünf Beisitzer-Posten blieben dennoch unbesetzt. Diese Vakanz soll nun mit einer entsprechenden Satzungsänderung „geheilt“ werden.

Unter dem Dach des Kulturrings fanden im letzten Geschäftsjahr 33 Kurse statt, die eine leicht rückläufige Resonanz erzielten. Für den Spätherbst sollen zwei Theaterabende organisiert werden. Im Frühling ist allerdings zunächst die Musik Trumpf: Die „Ellunder Nordlichter“ veranstalten am 26. Mai in der Wikinghalle ein großes Shanty-Konzert. Am 3. Juni folgt ein gemeinsamer Abend der „Vereinigten Chöre am Treenetal“. An diesem Abend werden sieben Chöre mitwirken.