Langballig : Kulturangebot ist spitze

Der Amtskulturring Langballig hat wieder sein buntes Programm vorgestellt, darunter Vorträge, Ausstellungen und Exkursionen.

von shz.de

03. April 2018, 14:21 Uhr

Langballig | Im Ranking der örtlichen Kulturringe innerhalb des Kreises Schleswig-Flensburg steht der Amtskulturring Langballig (AKL) mit an der Spitze. Das wurde bei der Mitgliederversammlung im Sitzungssaal der Amtsverwaltung deutlich, als die Vorsitzende Dagmar Sitterlee auf die zu Ende gehende Saison zurückblickte. Dabei erinnerte sie an 90 Kurse, Vorträge, Ausstellungen und Exkursionen. Insgesamt seien etwa 1500 Teilnehmer gezählt worden. Unter den noch bis zur Sommerpause anstehenden Terminen wies sie insbesondere auf die Lesung „Meschugge sind wir beide“ mit Claudia Schwartz am 24. April im Marxenhaus des Landschaftsmuseums hin. Die in Dollerup aufgewachsene Schauspielerin wird dabei von ihrem aus Israel stammenden Ehemann musikalisch begleitet.

Beisitzerin Maja Petersen erläuterte organisatorische Einzelheiten zu dem großen Fest am 26. Mai in der Grundschule Munkbrarup. Dort können sich alle dem Amtskulturring angeschlossenen Vereine und Verbände mit Ausstellungen und Auftritten präsentieren. Zudem wird erstmals nach vielen Jahren wieder der Kulturpreis des AKL vergeben.

In seinem Bericht stellte Kassenwart Uwe Carstensen fest: „Die Kassenlage ist mehr als zufriedenstellend.“ Die stellvertretende Vorsitzende Rosemarie Mohr wurde bei den Wahlen ebenso in ihrer Funktion bestätigt wie die Beisitzerinnen Ulrike Issel, Gisela Mager-Wunder und Andrea Rauchhaus.

Einen besonderen Hinweis gab die Vorsitzende auf einen Kurs für Menschen ohne Lese- und Schreibkompetenz. Sie sollten ermuntert werden, sich diese Fähigkeiten auch in fortgeschrittenem Altern noch anzueignen. Zum Schluss bedankte sie sich bei den amtsangehörigen Gemeinden, dem Amt selbst und beim Kreis für die finanzielle, personelle und sächliche Unterstützung, ohne die die Arbeit des Amtskulturrings nicht möglich wäre.

Amtsvorsteher Peter-Wilhelm Jacobsen gab den Dank umgehend zurück. Beeindruckt zeigte er sich von der Breite des auf ehrenamtlicher Grundlage unterbreiteten Angebotes. „Ich bin erstaunt, wo ihr diese ganzen Anregungen herbekommt“, sagte er.