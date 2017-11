Lions Club Flensburg : Kult-Kalender lockt mit Gewinnen von 37 200 Euro

vergrößern 1 von 1 Foto: Dewanger 1 von 1

von Gunnar Dommasch

erstellt am 18.Nov.2017 | 06:12 Uhr

Zwölf Jahre lang verkörperte der begehrte Adventskalender der Flensburger Lions eine einzige Konstante: das feste Kalenderteam um Jörg Christiansen, die Verkaufsstellen, die unveränderte Treue der Sponsoren, natürlich die 24 Türchen, das Format und nicht zuletzt auch die ungeliebte Lotterie-Pflichtabgabe von 16 Prozent. „Im 13. Jahr bleibt alles neu“, erklärt Jörg Christiansen augenzwinkernd.

Soll heißen: Die Auflage ist um 1000 auf 13000 Stück gewachsen, die Gewinne um 53 auf 513, der Erlös um 5000 auf 37 200 Euro gestiegen. Leider bleibt auch der Preis nicht unverändert – er hat sich aufgrund des Kostendrucks von fünf auf sechs Euro erhöht.

Und noch etwas soll anders werden: „In den letzten Jahren“, so Christiansen, „sind längst nicht alle Interessenten zum Zuge gekommen – dafür hat es berechtigte Kritik gegeben.“ Insofern soll der Verkauf in den Kundencentern des sh:z (siehe Info-Text) gestreckt werden, auch vor dem Hintergrund, dass Berufstätige zum Zuge kommen sollen. Von Montag bis Donnerstag stehen an beiden Orten jeweils 250 Kalender zum Verkauf - die Höchstabgabe beträgt fünf Exemplare pro Person.

Sammelbestellungen werden weiterhin möglich sein – nicht telefonisch, sondern nur über die E-Mail-Adresse kalender@maler-flensburg.de. Die Abnahme erfolgt ab 100 Stück und ist auf 200 limitiert. „Wir hoffen, dass alle für diese neue Verfahrensweise Verständnis zeigen“, sagt der neue Lions-Präsident Dirk Altwasser, der sich trotz aller Turbulenzen über das kontinuierliche Interesse an dem Kalender freut und besonders stolz ist auf die Sponsoren, die Jahr für Jahr am Ball bleiben. Ihnen sei es zu verdanken, dass die Gewinnsumme ein derart beachtliches Niveau erreicht hat. Als Hauptgewinne locken Reisegutscheine im Gesamtwert von 4200 Euro, E-Bike (1500 Euro), Flachbildfernseher, Notebook, Tablets, Kaffee-Vollautomat, Ballonfahrt und Warengutscheine beim Mediamarkt, Citti-Park und Saturn. Die Gewinner werden unter notarieller Aufsicht gezogen. „Es ist vollkommene Transparenz gewährleistet“, sagt Jürgen Krüger vom Kalender-Team. Das eingenommene Geld fließt an Flensburger Bürger in Not.

Spannende Frage, ob es wieder, wie in der Vergangenheit geschehen, durch den Kundenansturm zu einer Blockade der Zapfsäulen an den Oil-Tankstellen kommen wird oder besonders hartnäckige Interessenten vor einer der Verkaufsstellen übernachten, um morgens die ersten zu sein.