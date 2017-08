Diako Flensburg : Kühler Sommer kommt Blutreserven zugute

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Ausreichend Blutspender kommen trotz der Sommerferien in die Diako-Blutspendeabteilung, teilt die Pressestelle des Krankenhauses mit. „Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren haben wir 2017 keinen signifikanten Rückgang der Spender in den Sommerferien“, berichten Dr. Detlev Petersen, Chefarzt des Diako-Instituts für Laboratoriums- und Transfusionsmedizin, und Ilka Przybyla, leitende Fachkraft des Diako-Blutspendedienstes.

800 Bürger lassen sich monatlich durchschnittlich in der Diako „anzapfen“. Das Blut wird vorrangig für Verletzte und Tumorpatienten verwendet. Aufbewahrt werden kann das Plasma eingefroren zwei Jahre, die roten Blutkörperchen aber nur bis 42 Tage. „Wir leben hier sozusagen von der Hand in den Mund und sind deshalb auf einen ständigen Zustrom von Spendern angewiesen“, erklärt Petersen. An der Diako-Blutbank hängen das benachbarte St. Franziskus-Hospital, das Krankenhaus Husum und viele niedergelassene Ärzte, die allein jährlich über 1500 Konserven benötigen. Diako und St. Franziskus verbrauchen pro Jahr rund 6000 Konserven – wobei im OP-Saal mittlerweile weniger Konserven benötigt werden. Die moderne Chirurgie, erläutert Chefarzt Petersen, arbeite ausgesprochen sparsam. Der Bedarf bestehe vielmehr vornehmlich bei chronischen Nieren- und Krebspatienten. Diese sind auf eine kontinuierliche Versorgung dringend angewiesen. Auch werde Plasmapherese, das ist der Austausch des Blutplasmas als therapeutische Maßnahme, häufiger als früher eingesetzt.

„Mein Dank gilt all unseren Spendern, die regelmäßig zu uns kommen“, betont Petersen. „Blutspender tun etwas Gutes. Nicht nur für die Gemeinschaft, sondern auch für sich selbst“, sagt der Chefarzt und fügt hinzu: „Studien belegen, dass regelmäßiges Blut-spenden das Risiko eines Herzinfarkts oder eines Schlaganfalls um 40 Prozent senkt.“ Zuvor habe man den Effekt auf das gesündere Leben von Blutspendern zurückgeführt. Eine Studie aus den USA beweise jedoch, dass das Blutspenden ursächlich sei. Jeder Spender werde zudem von einem Arzt ausführlich untersucht. „Es ist eine aufwändige Laboranalyse, die als Privatpatient bei einem niedergelassenen Arzt mehr als 150 Euro kosten würde.“





Jeder, der gesund ist, darf bis 68 spenden. Erstspender dürfen allerdings nicht älter sein als 60. Der Blutspendedienst der Diako hat montags von 10 bis 15 Uhr, dienstags und donnerstags von 12 bis 18 Uhr sowie freitags von 7.30 bis 15 Uhr geöffnet. Spender sollten sich eine Stunde Zeit nehmen. Das Parken im Diako-Parkhaus ist kostenlos während der Blutspende.

von Joachim Pohl

erstellt am 17.Aug.2017 | 12:07 Uhr