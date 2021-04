Zur Bleiche : Küchenbrand in Mehrfamilienhaus in Flensburg

Bei der Alarmierung hieß es auf Anfahrt, dass eine Frau und ihre Katze sich in der betroffenen Wohnung befinden sollen.

Flensburg | Ein Brand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Zur Bleiche“ hat am Samstag die Berufsfeuerwehr Flensburg und Freiwillige Feuerwehr Flensburg Innenstadt auf den Plan gerufen. Das Feuer war in der Küche ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Das Feuer wurde gegen 13 Uhr gemeldet. Bei der Alarmierung hieß es auf Anfahrt, dass eine Fra...

