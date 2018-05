Feuerwehreinsatz in Flensburg : Küchenbrand in Fruerlund – Wohnung unbewohnbar

Ein Feuer bricht in einer Küche aus. Drei Menschen werden von der Feuerwehr gerettet.

von Gerrit Hencke/Sebastian Iwersen

07. Mai 2018, 10:28 Uhr

Flensburg | Am Sonntagabend hat ein Brand in einer Erdgeschosswohnung im Flensburger Stadtteil Fruerlund für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Die Polizei teilte am Montag mit, dass es gegen 17.30 Uhr zu dem Feuer in der Küche der Wohnung kam.

Die Flammen breiteten sich durch den Hausflur und in das 1. Obergeschoss des Mehrfamilienhauses im Schleibogen aus. Drei Bewohner wurden von ihren Balkonen im 1. und 2. Obergeschoss durch die Feuerwehr evakuiert. Insgesamt wurden vier Hausbewohner mit leichten Rauchgasvergiftungen in das Krankenhaus eingeliefert.

Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Das gleiche Schicksal ereilte eine direkt angrenzende sowie eine darüberliegende Wohnung, in die der Brandrauch eingedrungen war. Die Schadenshöhe kann noch nicht benannt werden. Die Ursache für das Feuer ist unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

