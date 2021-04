Dorotheenstraße in Flensburg : Küche in Flammen – Wohnung unbewohnbar

Die Berufsfeuerwehr löschte das Feuer unter schwerem Atemschutz. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten.

Flensburg | Ein Brand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Dorotheenstraße hat am Dienstag die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Das Feuer war in der Küche ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Das Feuer wurde gegen 11 Uhr gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten sich die Mieter der Wohnung bereits ins Freie gerettet. Die Einsatzkräfte der Ber...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.