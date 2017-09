Husby : Kronenkreuz für Maren Matthiesen

vergrößern 1 von 1 Foto: Caspari 1 von 1

Eine hohe kirchliche Auszeichnung erhielt Maren Matthiesen, Leiterin der Sozialstation im Amt Hürup. Für ihr großes soziales Engagement und dem Dienst am Menschen wurde sie mit dem goldenen Kronenkreuz der Diakonie in der St.-Vincentius-Kirche in Husby ausgezeichnet. Landespastor Heiko Naß überreichte im Rahmen des Diakonie-Gottesdienstes die Brosche mit der dazu gehörenden Dankesurkunde.

Maren Matthiesen reagierte überrascht und sichtlich gerührt: „Ich nehme die Auszeichnung in Vertretung für alle Kolleginnen und Kollegen entgegen, denn ich bin eigentlich nur der Kopf, aber was ist schon ein Kopf ohne Körper“, sagte sie und und bedankte sich für das Vertrauen in die Arbeit der insgesamt rund 120 Mitwirkenden der Sozialstation.

Der erfolgreiche Weg der Sozialstation sei maßgeblich dem Einsatz von Maren Matthiesen zu verdanken, würdigte Volker Schümann, Vorsitzender des Trägervereins, die Geehrte. Mit Einführung der Pflegeversicherung Mitte der 1990er Jahre wurden die ehemaligen Schwesterstationen Großsolt-Kleinsolt, Hürup und Husby in einer neuen Struktur zusammengeführt, blickte Schümann zurück. Diesen Prozess habe Maren Matthiesen aktiv unterstützt und als neue Pflegedienstleistung erfolgreich vorangetrieben. „Es ist ihr hervorragend gelungen, die Versorgung der Menschen im Amtsbereich sicherzustellen und maßgeschneiderte ambulante und teilstationäre Hilfen zu entwickeln.“ Herausragend seien dabei das von ihr ins Leben gerufene Projekt „Lichthof“ in Hürup und Husby mit Wohngemeinschaften für an Demenz erkrankte Menschen. Die Qualität dieser Sozialarbeit sei auch bei der jüngsten Überprüfung erneut mit der Note 1,0 bewertet worden, führte Volker Schümann weiter aus.

Auch die gute Zusammenarbeit mit den Pastoren der Region in gemeinsamen Besprechungen und die Vermittlung von Menschen mit besonderem Seelsorgebedarf sei mit ein Verdienst von Maren Matthiesen, erläuterte Pastor Hans-Christian Gerber aus Husby im Namen aller Pastoren des Amtsbereichs. Er bezeichnete das Wirken der Diakonie als „liebende Hinwendung zum Menschen in Wort und Tat“.

Zuvor hatte Landes- und Diakoniepastor Heiko Naß in seiner Predigt das tröstliche Petruswort vom „Wegwerfen der Sorgen“ in den Mittelpunkt gestellt: Der gläubige Mensch möge seine Sorgen dem fürsorglichen Gott überlassen. Dieser, der „große Kümmerer“, helfe bei der Bewältigung menschlicher Probleme.