Corona-Lockdown : Kreishandwerkschaft fordert Öffnung der Friseure in Flensburg

Noch in dieser Woche soll es hierzu ein Gespräch von Oberbürgermeisterin Simone Lange und der Landesregierung geben.

Flensburg | Martin Hanisch hat Glück. Der Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Flensburg wohnt in Viöl im Kreis Nordfriesland und kann mit ruhigem Gewissen zum Friseur gehen. Seit Montag sind die Betriebe in Schleswig-Holstein wieder geöffnet, lediglich in Flensburg müssen sie weiter geschlossen bleiben. Weiterlesen: Verwaltungsgericht: Flensburger F...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.