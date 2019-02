Husby : Kreisel statt Schritttempo?

Die Gegner der umstrittenen Projektes „Shared Space“ für einen gemeinsam genutzten Verkehrsraum in Dorfkern von Husby haben einen 20 Punkte umfassenden Forderungskatalog aufgestellt.

18. Februar 2019

Mit klaren eigenen Vorstellungen gehen die Gegner des umstrittenen Verkehrsprojekts Shared Space (gemeinsam genutzter Verkehrsraum) in Husby in das bevorstehende Gespräch mit den Gemeindevertretern am 26. Februar. Auf einen „unsicheren Kompromiss“ wollen sich die Initiatoren des erfolgreichen Bürgerbegehrens jedoch nicht einlassen, so die einhellige Meinung bei einem erneuten Treffen, an dem rund 70 Kritiker des Projekts teilnahmen. Ihr Forderungskatalog enthält rund 20 Einzelpunkte, die im Ergebnis darauf schließen lassen, dass das eigentliche „Shared Space“-Projekt, also die Gestaltung eines von allen Verkehrsteilnehmern gleichberechtigt nutzbaren Ortskern-Areals im Zuge der L 21, nicht mehr infrage kommen dürfte.

„Shared Space wäre keine Verkehrsberuhigung, sondern eher eine Verkehrsbeunruhigung“, sagte Peter Andresen, Sprecher der Projektgegner. Und das berge ein erhebliches Verunsicherungspotenzial für Fußgänger, Autofahrer und Radfahrer in sich. Die Gegner favorisieren anstelle der bisher lediglich als Machbarkeitsstudie vorliegenden Idee unter anderem eine auf 30 Stundenkilometer beschränkte Zone in Höhe des Pflegeheims und der integrativen Begegnungsstätte auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Weiteres „vorrangiges Ziel“ ist, so die Vorschläge der Projektkritiker, die Einrichtung eines Mini-Kreisels anstelle der bisherigen Kreuzung Flensburger/Glücksburger Straße (L 21/L 268). Dieser abgespeckte Kreisverkehr könnte erheblich zur Verkehrsberuhigung beitragen und mit vergleichsweise geringen Mitteln von der Gemeinde finanziert werden. Das Land lehne eine Finanzierung ab, weil die Unfallgefahr an der Kreuzung gering sei.

Beim Bürgerbegehren waren im Januar fast 400 Unterschriften von Einwohnern Husbys von der Kommunalaufsicht des Kreises zugelassen worden, so dass die weitere Planung von „Shared Space“ gestoppt wurde. Kommt es nun bei den Verhandlungen der Befürworter und Gegner zu keiner Einigung, dann steht der reguläre Bürgerentscheid bevor, und zwar mit der Ja/Nein-Frage an die Wahlberechtigten: „Soll das Projekt Shared Space in der Gemeinde Husby im Verlauf der L 21 gestoppt werden?“ Diese Abstimmung könnte parallel zur Europawahl im Mai erfolgen.