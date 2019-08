Krankenhaus statt Zieleinlauf

Insgesamt wurden mindestens 15 OstseeMan-Teilnehmer in die Diako eingeliefert – ein Triathlet erlitt lebensgefährliche Verletzungen

von Gero Trittmaack

05. August 2019, 17:20 Uhr

Flensburg/Glücksburg | 20 Grad, kein Regen und kaum Wind: Eigentlich waren die äußeren Bedingungen beim diesjährigen OstseeMan in Glücksburg ideal. Dennoch endete der vergangene Sonntag für mindestens 15 Triathleten in der Flensburger Diako. Wie das Krankenhaus bestätigte, verletzten sich die meisten Teilnehmer durch Stürze beim Radfahren teilweise schwer. Es kam zu Schulter-, Schlüsselbein- und Beckenbrüchen. Ein Triathlet wurde mit einem lebensgefährlichen Polytrauma in die Diako eingeliefert. Als Polytrauma bezeichnet man in der Medizin mehrere gleichzeitig erlittene Verletzungen verschiedener Körperregionen, wobei mindestens eine Verletzung oder die Kombination mehrerer Verletzungen lebensbedrohlich ist.

Wie OstseeMan-Veranstalter Reinhard Husen auf Anfrage bestätigte, erlitt ein Athlet beim Schwimmen durch mehrere Fußtritte eine schwere Kopfverletzung und wurde von den Helfern aus dem Wasser gezogen. Ob es sich dabei um den lebensgefährlich verletzten Teilnehmer handelt, ist unklar. Diako-Sprecher Ole Michel verwies diesbezüglich auf die ärztliche Schweigepflicht. „Wir können und dürfen Informationen über Patienten nicht herausgeben.“

Husen zufolge war es insbesondere auf der ersten Runde zu vielen Fahrrad-Unfällen gekommen. „Durch die Einführung der Mitteldistanz hatten wir mehr Unerfahrene auf der Strecke. Es ist für die Betroffenen sehr schade. Sie haben lange trainiert und sich auf den Tag gefreut.“

Ein Teilnehmer, der mit einer schweren Schulterverletzung ins Krankenhaus eingeliefert wurde, berichtet davon, dass insgesamt 17 OstseeMan-Teilnehmer zur Behandlung in die Diako gebracht wurden. Er holte sich am Montag mit mindestens drei weiteren Verunfallten einen OP-Termin. Auch der im Vorjahr auf der 113er-Strecke siegreiche Hamburger Julian Fritzenschaft gehörte zu den Sportlern, deren Tag nicht bei der Zielparty am Kurstrand, sondern im Krankenhaus endete. Er landete nach einem Sturz im Straßengraben und brach sich das Schlüsselbein. Als er in hohem Tempo einen langsameren Radfahrer überholen wollte, der wiederum einen noch langsameren Mitstreiter überholt hatte, sich danach aber nicht wieder rechts einordnete, konnte Fritzenschaft einen Zusammenstoß nur noch verhindern, indem er in den Graben auswich und dort aber so unglücklich stürzte, dass er auf der Schulter landete. „Die Veranstaltung war letztes Jahr so gut, aber dieses Mal war es einfach zu voll. Das kann man so nicht machen mit Begegnungsverkehr im Rennen und Autos auf der zweiten Fahrspur“, kritisierte er das Verkehrskonzept der Organisatoren.

Ähnliche Konstellationen wie bei Fritzenschafts Sturz erlebten auch andere Unglücksraben, die im Graben landeten, mit Mitstreitern oder den Streckenabsperrungen zusammenstießen. Neben den Verletzungen erlitten einige Aktive bei den Unfällen mit ihren hochwertigen Zeitfahrrädern teilweise auch Sachschäden in vierstelligen Höhen. „Die Masse ist nicht unbedingt das Problem. Aber durch die Staffeln und die Mitteldistanz kommen auch Fahrer ins Feld, die selten an Wettkämpfen teilnehmen und einfach keine Übung darin haben, sich beim Überholen auch vorher umzuschauen und dann auch wieder vorsichtig einzusortieren“, meinten mehrere erfahrene Cracks nach ihren Erfahrungen am Sonntag.

Veranstalter Husen denkt nun über möglichen Konsequenzen nach. Möglich sei eine Entzerrung der Wettbewerbe. In diesem Jahr starteten die Langdistanz-Schwimmer nur 20 Minuten vor den Mitteldistanz-Schwimmern. Dieser Zeitraum könnte ausgeweitet werden, damit anschließend auf der Radstrecke weniger los ist und es zu keinen Kollisionen kommt. „Wir werden auch diskutieren, welche Möglichkeiten wir haben, die Strecke zu verändern“, so Husen weiter.