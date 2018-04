Flensburg : Kradfahrer schleudert über Auto – schwer verletzt

Eine Autofahrerin nahm dem Biker vermutlich die Vorfahrt. Auch sie erlitt leichte Verletzungen.

von Karsten Sörensen

27. April 2018, 15:25 Uhr

Flensburg | Am Freitagvormittag hat sich in der Flensburger Südstadt ein schwerer Unfall ereignet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei bog eine Autofahrerin von einem Grundstück an der Straße „Zur Bleiche“ auf die Fahrbahn ein, ohne dabei den Vorrang eines Motorradfahrers zu beachten. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der 30 Jahre alte Kradfahrer prallte mit seinem neuwertigen Zweirad in die Fahrerseite des Kleinwagen. Der Aufprall war so heftig, dass der Mann über das Auto geschleudert wurde. Der Biker aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde erlitt dabei schwere Gesichtsverletzungen, er wurde nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle in das Diakonissenkrankenhaus zur stationären Aufnahme eingeliefert. Die 37-jährige Autofahrerin erlitt bei dem Zusammenprall einen Schock und wurde ebenfalls mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus transportiert.

Die Straße „Zur Bleiche“ musste für rund eine Stunde für die Rettungsarbeiten und die polizeiliche Aufnahme gesperrt werden. Der Autoverkehr wurde durch Polizeikräfte über die Liebigstraße örtlich umgeleitet. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden, zwei Bergungsunternehmen schleppten die Fahrzeuge ab.

