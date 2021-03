Tarp : Kostenlose Corona-Tests in der Treenehalle

Der Flensburger Arzt Dr. Kai Staemmler testet mehrmals die Woche in der Tarper Sporthalle.

Tarp | Seit Sonntag gibt es in der Treenehalle 3 in Tarp, dies ist die ehemalige Kreissporthalle, eine Corona-Teststelle. Ohne Voranmeldung kann die Testung erfolgen. Das Ergebnis gibt es nach etwa 15 Minuten Wartezeit. Am ersten Tag ließen sich 45 Bürger testen. Auf diese Zahl hat sich die Zahl der Testwilligen mittlerweile eingependelt. Der Flensburger ...

