Nieby : Koniks gingen freiwillig in die „Falle“

von Tina Ludwig

erstellt am 06.Nov.2017 | 14:10 Uhr

Seit 15 Jahren leben Wildpferde in relativer Freiheit im Naturschutzgebiet Geltinger Birk. Doch zum ersten Mal gingen die 80 Koniks „ganz von selbst“ in die aus Stahlrohren und Pfosten zusammengesetzte Fanganlage bei Beveroe. Die zuvor auf dem Parkplatz bei der Mühle „Charlotte“ versammelten tatendurstigen 50 Treiber zeigten sich ziemlich enttäuscht darüber, dass ihre Arbeit nicht benötigt wurde. So machten sie sich auf dem Rundwanderweg zur „Konik-Falle“ auf und schauten dem dortigen Geschehen zu.

Gisela Vierling aus Wittkiel, Vorsitzende des Wildpferdevereins Geltinger Birk, hatte eine Erklärung für das ungewöhnliche Verhalten der Herde parat: Da auf einer größeren Fläche des 450 Hektar großen Weidegeländes die Zaunanlage erneuert wird, hielten sich die Koniks bereits unweit der Fanganlage auf, so dass sie ihnen längst vertraut war. Für einige Mitarbeiter des in Schleswig beheimateten Vereins „Bunde Wischen“ genügte frühzeitig am Wochenende ein kurzer Zuruf, um die Tiere ihrer jährlich stattfindenden begrenzten „Untersuchungs-Haft“ zuzuführen.

Die Angelner Halbinsel Geltinger Birk, deren Kerngebiet bereits seit 1934 unter Naturschutz steht, umfasst inzwischen ein Gebiet von etwa 770 Hektar. Die Betreuung des Naturschutzgebietes obliegt der Integrierten Station in Falshöft. Diese besteht aus einem Zusammenschluss des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) des Landes Schleswig-Holstein mit der Stiftung Naturschutz, dem Nabu-Landesverband, der Gemeinde Nieby, dem Förderverein der Integrierten Station und dem Wildpferdeverein Geltinger Birk. Pächter der Ländereien ist der Verein „Bunde Wischen“. Das in Schleswig-Holstein einmalige große Bündnis in Sachen Artenschutz sorgt mit den Wildpferden für den Erhalt der offenen Weidelandschaft und kümmert sich um deren Gesundheit. Es geht ihnen um die Erhaltung der ehemals vom Aussterben bedrohten Pferderasse, die ihre Wurzeln in Polen hat.

In diesem Jahr wurden auf der Birk 26 Konik-Fohlen geboren. Der Reihe nach gingen sie durch den engen Durchgang zu einer Art Checkpoint. Dort implantierte ihnen Tierarzt Dr. Karl Vierling einen elektronischen Chip, der ihnen die lebenslange Identität sichert. Inzwischen trafen Kaufinteressenten, unter anderem aus Nordfriesland, dem Plöner Raum und sogar aus Hamburg eine Vorauswahl unter den Koniks. „Wir haben Islandsponys auf unserem Pferdehof und wollen nun zwei weibliche Konikfohlen dazu haben“, berichtete eine Halterin aus Schwentinental.

Dramatisch ging es beim Verladen einer dreijährigen Stute zu. Der Niebyer Bürgermeister Volker Lippert hatte mit seinem PS-starken Unimog einen Pferdeanhänger durch tiefen Matsch bis an den Zaun bugsiert. Doch die Stute leistete erheblichen Widerstand gegen ihre Unterbringung im Hänger, riss sich mehrmals los und drohte auszubrechen. Doch mit Seilen und der Kraft einiger Helfer gelang schließlich in Anlehnung an Shakespeare „der Widerspenstigen Zähmung“. Lippert: „Kein anderes Fahrzeug kommt hier durch. Ich erledige meinen Shuttledienst durch den Dreck ehrenamtlich.“

Nach den Worten von Bunde-Wischen-Vorstandschef Gerd Kämmer sind aus der Geltinger Konikherde und aus dem Stiftungsland Schäferhaus (Flensburg) im Laufe dieses Jahres schon 27 Tiere nach Dänemark geliefert worden. Dort haben mehrere Kommunen entsprechende Weideprojekte eingeleitet, darunter in Horsens (sechs Wildpferde), Nähe Apenrade (7), Aarhus (6) und bei Kopenhagen (8). Die umweltfreundlichen Birk-Ideen haben die Grenze nach Norden überschritten. Verkauft wurden am Sonnabend elf Tiere. Ein Wildpferd lebt ab jetzt in Köln.