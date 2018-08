von Antje Walther

15. August 2018, 18:05 Uhr

Fünf ungültige Stimmen könnten zu einer kommunalen Nachwahl in Flensburg führen. Bei der Bearbeitung der Briefwahlanträge waren fünf falsche Stimmzettel verschickt worden, die jetzt für Probleme sorgen, weil der siegreiche CDU-Direktkandidat Jan to Baben um sein Mandat fürchten muss. Der Rat muss am 30. August

entscheiden: Nachwahl oder nicht?

