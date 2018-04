Rathaus Flensburg : Kommunalwahl: Acht Politiker Mittwochabend im Kreuzfeuer

Tageblatt holt die Spitzenkandidaten der sechs antretenden Parteien und zweier Wählergemeinschaften in die Bürgerhalle

von Carlo Jolly

23. April 2018, 18:13 Uhr

Wer noch unentschlossen ist, ob und welcher Partei er oder sie am 6. Mai in Flensburg die Stimme geben soll: Mittwochabend holt das Tageblatt die Spitzenkandidaten der sechs antretenden Parteien und zweier Wählergemeinschaften in die Bürgerhalle des Rathauses. Ab 18.30 Uhr (Einlass 18 Uhr) befragen die Tageblatt-Redakteure Antje Walther und Carlo Jolly nicht nur die Spitzenkandidaten der drei großen Ratsfraktionen: Arne Rüstemeier (CDU), Helmut Trost (SPD), Susanne Schäfer Quäck (SSW). Weiter auf dem Podium: Andreas Rothgaenger (WiF), Ellen Kittel-Wegner (Grüne), Kay Richert (FDP), Gabi Ritter (Die Linke) und Karsten Kuhls von „Flensburg wählen“. Der Eintritt für den Abend ist frei.