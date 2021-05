Mehrheit für neuen B-Plan : Kommunalpolitik bremst Lidl-Neubau am Hafermarkt aus

Bereits im kommenden Jahr wollte Lidl das Gebäude abreißen und mit einem Neubau beginnen – daraus wird nun wohl nichts.

Flensburg | Stadtplanerin Claudia Takla Zehrfeld war nach der Abstimmung sichtlich bedient. Eigentlich wollte sie die Kommunalpolitik am Dienstagabend im Planungsausschuss nur über die aus ihrer Sicht erfolgreich gelaufenen Gespräche mit Lidl informieren. Weiterlesen: Lidl will Schandfleck am Hafermarkt schnell abreißen Dem Discounter gehört das heruntergek...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.