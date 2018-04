Glücksburg : Kleinstadt mit vielen Problemen

Politiker und Bürger diskutierten über die Zukunft von Glücksburg.

Kurz vor der Kommunalwahl hatten Hans-Wolfgang Bracht, Hans-Hartmut Mahler und Udo Bohr vom „Zukunftsforum Glücksburg“ Glücksburgs Parteien und Bürger zu einer Talkrunde ins Strandhotel eingeladen. „Mindestens so viele Besucher wie Ministerpräsident Daniel Günther vor Kurzem in der Phänomenta hatte“ – also über 100, zählte Moderator Stephan Richter, ehemaliger sh:z-Chefredakteur, erfreut und eröffnete eine Runde mit Kurzvorträgen der Parteien. Bis auf den SSW hatte jede im Rathaus vertretene Partei einen Wortführer geschickt.

Im Publikum waren viele bekannte Gesichter aus der Politik, der Immobilien- und Tourismusszene. Sie blieben einhellig still an diesem Abend. Wirtschaft, Natur, Gesellschaft und Stadtbild – wie soll Glücksburg in 10 Jahren aussehen?, hatten die Veranstalter gefragt. Die Antworten fielen wahlkampfmäßig oberflächlich aus. Zufriedenheit herrschte über den Tourismusanstieg, Unzufriedenheit über Straßen und Parksituationen. Dazu kam auch die meiste Kritik aus dem Publikum. Zu den wirklich brisanten Themen, wie die Fördeland-Therme wirtschaftlicher werden könnte, kamen keine Lösungsvorschläge. Sylvia Ullmer (SPD) gab auf Nachfrage von Martin Clausen (CDU) zu, dass die SPD darüber noch diskutieren wolle. Sie hält fachliche und finanzielle Beratung für die Stadt von Nöten. Auch Timo Petersen (CDU) möchte weiter diskutieren – mit engagierten Glücksburger Bürgern. Werner Kiwitt, Grüne, setzte sich für mehr E-Mobilität ein und Friederike Friedrich-Harder (FDP), Mutter von drei kleinen Kindern, sprach sich für verstärkte Familienfreundlichkeit aus.

Am Ende blieb der Eindruck, dass Glücksburg eine mit schöner Lage und Natur gesegnete Kleinstadt mit vielen Problemen ist, für die auf die schnelle niemand eine Antwort hat. Die Visionen der Veranstalter, ein Health-Care-Zentrum (Mahler) oder Facebook in Meierwik-Kaserne (Bohr) haben da auch nicht weitergeholfen.