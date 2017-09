MS Viking : Kleine Fördefahrt mit Hindernissen

vergrößern 1 von 2 Foto: Dommasch 1 von 2

Schiffstörn in ruhiger See – doch an Bord schlägt ein Streit mächtige Wellen. Die Mutter eines schwerbehinderten Kindes beklagt, die Besatzung habe sie schlecht behandelt, die individuellen Probleme ihrer Tochter einfach ignoriert. Hilfe beim Transport des Rollstuhls sei ihr versagt worden. Als sie die Crew zur Rede stellt, schaukelt sich die Auseinandersetzung weiter hoch. Bei der Viking-Reederei hingegen reagiert man gelassen. „Die Frau war offensichtlich von Anfang an auf Krawall gebürstet“, vermutet deren Chef Jens Görrissen. Ein Fehlverhalten seiner Mannschaft liege nicht vor.

Es ist ein schöner Sommertag – wie geschaffen für einen Ausflug mit dem Schiff. Denkt sich Heike Hoppe, die seit drei Jahren in Flensburg lebt. Sie hat zusammen mit ihrem Sohn und ihrer schwerbehinderten Tochter schon einige Fahrten auf der Förde hinter sich. Sicherheitshalber erkundigt sie sich, ob sie für ihre Tochter einen Elektro-Rollstuhl mitnehmen und damit auch in Glücksburg aussteigen könne. „Kein Hindernis“, sei ihr geantwortet worden.

Um 13.30 Uhr heißt es: Leinen los! Der Rollstuhl wird über die Gangway an Bord gebracht. „Das lief super“, sagt die Mutter. Reeder Görrissen allerdings findet das Verhalten allerdings nicht ganz so „super“. Die Frau sei ohne Anmeldung am Fahrkartenschalter vorbei nach vorn gestürmt und habe sofort angefangen, sich zu beschweren. Geduldig hätten seine Leute den schweren Rollstuhl an Bord gehievt. „Wir haben Erfahrung damit“, sagt er. Im Sommer würden ein- bis zweimal wöchentlich Bewohner des Holländerhofs mitfahren. Ein Rollstuhl stehe immer an Deck bereit, den Betreuern würden Stühle gereicht. 50 Minuten dauert die Tour.

200 Passagiere haben sich an diesem Tag auf der Viking versammelt, es gibt viel zu tun. Heike Hoppe empfindet das Motorengeräusch unter dem Heck als zu laut. „Ich habe mir einen Stuhl geholt und neben meiner Tochter, zwischen Fahrrädern und Kinderwagen gesessen. Das Motorengeräusch machte eine normale Unterhaltung unmöglich.“ Sie habe den normalen Fahrpreis von sieben Euro pro Person gezahlt, „wie alle anderen Fahrgäste auch, die in Ruhe haben sitzen können“.

Richtig unglücklich wird sie aber erst in Glücksburg. „Dort wurde keine Rollstuhl gerechte Rampe angelegt, sondern eine mit Trittschwellen, dazu mit einer für Rollstuhlfahrer unmöglichen Steigung.“ Sie habe das Personal angesprochen und zur Antwort bekommen, es müssten nun ein paar kräftige junge Männer anpacken. „Mein Sohn ist Diabetiker und leidet an Zöliakie“, sagt Heike Hoppe. „Er hat seine Schwester notgedrungen mit mir und einem Fahrgast hochgeschleppt.“ Nun überfällt sie erneuter Ärger, sie spricht das Personal darauf an. Ein Mitarbeiter habe entgegnet, was er denn machen solle, heute habe er „eh die Arschkarte gezogen“ . Zu allem Überfluss hätten sich Leute krank gemeldet und es wären Reservierungen zu bewältigen.

Jens Görrissen hat seine Mannschaft auf den Vorfall angesprochen. Für ihn ist klar: „Niemand hat hier Hilfe verweigert.“ Beim Ausstieg habe die Frau mit den Kindern wiederum nach vorn gedrängelt, obwohl zuerst die Fahrräder von Bord müssten. „Wenn ein Schiff so voll besetzt ist, muss man Zeit mitbringen.“ Fahrgastschiffe seien nicht zu einer behindertengerechten Ausstattung verpflichtet. „Aber wir tun immer, was wir können.“ Zehn Jahre lang, seit er die Reederei führe, habe das in der Praxis funktioniert. „So eine heftige Beschwerde habe ich noch nicht erlebt.“









von Gunnar Dommasch

erstellt am 01.Sep.2017 | 06:27 Uhr