Flensburg : Kleine Brandserie in der Innenstadt: War ein Feuerteufel unterwegs?

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Sicherheit fuhr die Polizei in der Gegend verstärkt Streife.

Flensburg | Zwei Brände hielten die Berufsfeuerwehr Flensburg und die Freiwillige Feuerwehr Flensburg-Innenstadt am Freitagmorgen in Atem. Gegen 0.40 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in der Großen Straße 71 gerufen. Dort brannte ein Schuppen auf dem Hinterhof. Das Feuer war schnell unter Kontrolle gebracht und die Feuerwehren konnten wieder einr...

