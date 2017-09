Flensburger Marina Sonwik : Klassiker und High-Tech zur Boat-Show

vergrößern 1 von 2 Foto: dewanger 1 von 2

von Holger Ohlsen

erstellt am 08.Sep.2017 | 22:40 Uhr

Sonne von oben und Wasser unten ist natürlich besser als das, was das Wetter gestern zum Auftakt der Flensburg Boat Show in der Marina Sonwik lieferte. Dennoch lockten über 35 Aussteller und 30 Yachten an die Wasserkante. Noch bis zum 10. September erwarten die Besucher modernste Segel- und Motoryachten und wunderschöne Klassiker. Die Seenotrettung liegt mit dem Kreuzer „Nils Randers“ im Hafen und zeigt in ihrem Eventmobil die Einsatzarbeit auf hoher See. Zahlreiche Stände maritimer Dienstleister bieten alles rund ums Boot und helfen gerne bei allen Service-Fragen weiter. Das Sicherheits-Zentrum des Flensburger Yachtservice zeigt heute um 14 Uhr im Hafenbecken eine Sicherheitsvorführung. Öffnungszeiten: 10 bis 18 Uhr.