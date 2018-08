Mittelangeln : Kita-Plätze schon wieder knapp

Die Gemeindevertretung Mittelangeln stellt die Weichen für den Neubau einer Kindertagesstätte.

von ami

23. August 2018, 16:46 Uhr

Mittelangeln | Erst im vergangenen Jahr konnte ein neuer Anbau am ADS-Kindergarten eingeweiht werden. Die Erweiterung hat jedoch keine Entspannung gebracht. Durch das neue Baugebiet und den Zuzug junger Familien stößt der Kindergarten erneut an seine Grenzen. Für Mittelangelns Gemeindevertretung ergibt sich nun die Frage, ob erneut an das bestehende Gebäude angebaut werden kann oder ob besser an ein einem neuen Standort ein neues Gebäude errichtet wird. Der Bildungsausschuss und der Finanzausschuss haben sich mehrheitlich für einen Neubau ausgesprochen, der Planungs- und Infrastrukturausschuss favorisiert dagegen einen weiteren Anbau.

Nun war eine Entscheidung der Gemeindevertretung gefordert. Die Kosten für einen Anbau werden sich um 600 000 Euro bewegen, für einen Neubau werden Kosten von 1,8 Millionen Euro veranschlagt. Wolfgang Schwennsen (SPD) mahnte vor dem Hintergrund der im Rahmen des Städtebauprogramms zu erwartenden Investitionen, die Kosten für die Kita-Erweiterung genau im Blick zu behalten. Dietmar Gräwe von der Wählergemeinschaft wies darauf hin, dass die Kindergarten-Einrichtung seit zehn Jahren am Limit gefahren werde. Das müsse nun durch eine große Lösung beendet werden. Mittelangeln entwickele sich gegen den allgemeinen Trend, argumentierte Thorsten Jansen (CDU). Wegen des zu erwartenden Zuzugs plädiere die CDU-Fraktion für eine große Lösung.

Skeptisch gegenüber einer großen Lösung äußerte sich Hermann Paulsen vom SSW. Es sei unverantwortlich, sich durch ein Projekt zu stark finanziell zu binden.

Auch Bürgermeisterin Britta Lang machte ihre Sorge um die finanziellen Auswirkungen deutlich, wies auf die längere Umsetzungsphase bei einem Neubau hin und machte deutlich, dass der Betreiber bei einem Neubau neu ausgeschrieben werden müsse. Mit zwölf Ja- gegen fünf Nein-Stimmen votierte die Gemeindevertretung letztlich für die Neubaulösung. Im Haushalt werden 100 000 Euro als Anschubfinanzierung eingestellt.

Auch die Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplanes ist für die Gemeinde Mittelangeln mit erheblichen Kosten verbunden. Dazu gehören bauliche Maßnahmen an den Gerätehäusern in Rüde, Satrup und Esmark-Rehberg ebenso wie die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Tragkraftspritzen. Es wurde beschlossen, einen eigenen Ausschuss, unter Beteiligung der Feuerwehr einzusetzen, der die Umsetzung abstimmt.

Mit der Badesaison im Satruper Freibad neigt sich auch dessen Verpachtung an einen externen Betreiber dem Ende entgegen. Bereits im vergangenen Jahr fasste die Gemeindevertretung den Beschluss, dass Freibad ab der Saison 2019 in Eigenregie zu betreiben. Die Bürgermeisterin hatte in der Beschlussvorlage „grünes Licht“ für die Einstellung eines Schwimmmeisters und eines Gehilfen eingefordert. Thorsten Jansen wies darauf hin, dass die neue Konstellation Mehrkosten für die Gemeinde bedeute, insbesondere die Verpflichtung der Badeaufsicht. Bedenken äußerte auch der Finanzausschussvorsitzende Harald Krabbenhöft, der „zu viele Unsicherheiten“ monierte und überschaubare Vorgaben forderte.

Bürgermeisterin Lang appellierte an die Vertretung, der Verwaltung Zeit zu geben, die notwendigen Planungen einzuleiten. Die Bürgermeisterin wurde beauftragt, die Stellenausschreibungen umzusetzen. Der Kiosk im Freibad soll verpachtet werden, die DLRG bekommt einen Raum als Aufenthalts- und Schulungsraum und wird im Gegenzug die Badeaufsicht unterstützen.

Die Gemeindevertretung beschloss überdies, die Tourismusförderung weiterhin der Ostsee-Fjord-Schlei GmbH zu überantworten. Dafür zahlt die Gemeinde etwa 4200 Euro im Jahr. Gegen die Durchführung der Cimbern Rallye im Gemeindegebiet hat die Gemeindevertretung keine Bedenken.

In der Flensburger Straße (Höhe Schulzentrum) ist nun die für eine Bedarfsampel erforderliche Verkehrszählung erfolgt. Wie erwartet, ist eine Querungshilfe dort erforderlich. Der Landesbetrieb möchte dies zunächst mit Hilfe eines Zebrastreifens umsetzen. Die Gemeindevertretung wird jedoch, auf die von Beginn an geforderte Umsetzung mit einer Bedarfsampel hinwirken.