Großenwiehe : Kita-Kosten belasten Haushalt

Die Gemeinde Großenwiehe plant des Defizits zwei große Investitionen – in das Baugebiet „Am Redder“ und in den neuen Bauhof mit Feuerwehrgerätehaus.

von shz.de

13. Dezember 2018, 16:39 Uhr

Im Haushalt 2019 der Gemeinde Großenwiehe fehlen 404 000 Euro, denn die geplanten Aufwendungen von 5,12 Millionen Euro werden im Ergebnishaushalt 2019 nicht mit entsprechenden Erträgen gedeckt werden können. Da die Ergebnisrücklage aber bei einer Million Euro liegt, wird dieses Defizit am Jahresende wohl ausgeglichen werden können.

Die Gründe sind schnell ausgemacht: Die Gewerbesteuereinnahmen müssen mit 300 000 Euro weniger angenommen werden als zuvor kalkuliert. „Die Gewerbesteuer ist oftmals eine Wundertüte, bei der Voraussagen schwer zu treffen sind“, meint der Leitende Verwaltungsbeamte Jörg Hauenstein, der den Haushaltsplan vortrug. Auch der Wertverlust des gemeindlichen Vermögens, der über Abschreibungen erwirtschaftet werden muss, wird sich um 100 000 auf 482 000 Euro erhöhen. Augenfällig sind auch die Aufwendungen für beide Kitas. Nicht nur die Steigerung der Personalkosten durch zwei zusätzliche Stellen lassen diese auf 767 000 Euro klettern. „Man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass ohne Stützungsmaßnahmen des Landes diese Kosten weiter explodieren“, merkte Hauenstein an.

Im Finanzplan für 2019 sind zwei Großinvestitionen vorgesehen. Die erwarteten Einnahmen von 2,6 Millionen aus Grundstücksverkäufen (vier freie Grundstücke sind noch verfügbar) werden die Kosten für das Baugebiet „Am Redder“ abdecken. Der neue Feuerwehrstandort/Bauhof steht mit 1,8 Millionen zu Buche. Die Bauarbeiten könnten umgehend beginnen. Nach erfolgter Ausschreibung wurde die Vergabe der vier Hauptgewerke beschlossen. Die Gesamtkosten liegen bei 2,98 Millionen Euro. Von dem gemeinsamen Unternehmen mit Lindewitt trägt Großenwiehe 60 Prozent der Kosten.

In einer Eilentscheidung hat Bürgermeister Burkhard Luckow 25 gebrauchte, generalüberholte Computer für die Schule gekauft. Von dem Bestand der mehr als 20 Jahre alten Rechner funktionierten nur noch sieben. „Unsere wenigen uralten Rechner unterstützten nicht mehr die gängigsten Lernprogramme. So konnten wir unseren Bildungsauftrag nicht mehr erfüllen“, sagte Schulleiterin Merrit Hinrichs. Die Computer waren mit 100 Euro pro Stück zwar sehr günstig, aber Neben- und Folgekosten wie Installation, Netzwerkkarten und -drucker sorgten für eine Rechnung von 4982 Euro. „Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir Elektronikschrott angeschafft haben. Aber als Notfallmaßnahme kann man das durchgehen lassen“, merkte Gemeindevertreter Peter Petersen an. „Ich plädiere auch weiterhin für Laptops“, entgegnete Luckow. „Aber bei mehr als fünf Geräten bricht unser WLan zusammen.“ Hier wird mit der anstehenden umfassenden Schulsanierung eine nachhaltige Lösung angestrebt.