Gelting : Kiosk an der Birk ist wieder geöffnet

Jetzt können sich die Besucher der Geltinger Birk wieder vor oder nach ihrer Wanderung stärken – die neue Pächterin hat ihren Kiosk am Parkplatz an der Mühle Charlotte eröffnet.

von mtb

03. Mai 2018, 12:30 Uhr

Gelting | Der Kiosk an der Geltinger Birk ist wieder geöffnet. Die neue Pächterin ist Dariya Parkhomenko (34). Ihr Lebensgefährte Oliver Keidel hatte ihr erzählt, dass für den Kiosk ein Pächter gesucht wird, und sie hat sich ganz spontan beworben. Alles was angeboten wird ist „to go“, Getränke, Kuchen, überbackene Brötchen oder Suppe. Damit möglichst kein Müll anfällt, setzt die Pächterin bei Besteck, Schüsseln und Bechern auf ökologisch abbaubare Materialen und ein Pfandsystem. Auch denkt sie daran, gefüllte Picknickkörbe anzubieten, die die Gäste auf ihre Wanderungen mitnehmen können. Die „Birklein Picknickstation“ hat in der Saison täglich von 11 bis 18 geöffnet.