Tarp/Süderbrarup : Kindertheater des Monats

In der Reihe „Kindertheater des Monats“ wird das Stück „Alisa und Professor Hicks“ morgen in Süderbrarup und am 2. November in Tarp aufgeführt.

25. Oktober 2018, 16:21 Uhr

Das Stück „Alisa und Professor Hicks“ zeigt das Wunderland-Theater in der Reihe „Kindertheater des Monats“ am morgigen Sonnabend im Süderbraruper Bürgerhaus, Kappelner Straße 27. Das Musical für Vier- bis Elfjährige beginnt um 15 Uhr. Karten gibt es heute und morgen von 9 bis 11 Uhr: ✆ 0 46 42 / 10 62. Eine weitere Aufführung findet statt am Freitag, 2. November, ab 16 Uhr in der Schulaula der Alexander-Behm-Schule in Tarp. Kartenvorbestellungen sind möglich unter Telefon 0 46 38 / 210 29 27 oder per E-Mail an info@bildungscampus-tarp.de