Langballig : Kinder für Theaterstück gesucht

22. Oktober 2018, 16:38 Uhr

Heide Bachmann und Hans-Ulrich Kallsen gehören der Niederdeutschen Bühne „Nordangler Speeldeel“ an und leiten seit mehreren Jahren deren Kinder- und Jugendgruppe mit dem Namen „De Plietschen Platten Nordangler“. Für ein kleines heiteres Theaterspiel, das in der Weihnachtszeit aufgeführt werden soll, suchen sie Mitspielerinnen und Mitspieler ab acht Jahren. Kenntnisse der plattdeutschen Sprache sind nicht erforderlich, diese werden vermittelt.

Ihr Angebot biete eine gute Gelegenheit Kinder in die Welt des Theaters und die plattdeutsche Sprache hineinriechen zu lassen, bekräftigen Heide Bachmann und Hans-Ulrich Kallsen. Und für Berührungsängste gebe es überhaupt keinen Grund – ganz im Gegenteil.

Bachmann und Kallsen, beide Lehrer im Ruhestand, sind mit Theaterpädagogik bestens vertraut. Sie weisen darauf hin, dass das Theaterspielen das Selbstvertrauen stärkt und viel Spaß in Gemeinschaft mit anderen Kindern bietet.

Das Projekt beginnt am Montag, 29. Oktober, um 16.30 Uhr in der Aula an der Grundschule in Langballig. Zu dieser Zeit finden dann auch jeweils montags (bis 18 Uhr) die weiteren Proben statt. Für Nachfragen sind die Spielleiter unter Telefon 0 46 36 / 85 09 oder 0 46 36 / 779 erreichbar.