Nach Tschernobyl–Katastrophe : Kinder erholen sich in Gelting

Wie im Fluge sind die ersten beiden Wochen vergangen – und schon ist Halbzeit für die zwei Jungen und sechs Mädchen aus Kalinkowitschi in Weißrussland, die sich auf Einladung des Geltinger Vereins „Kinder von Tschernobyl“ seit Anfang dieses Monats in gesunder Luft von den Spätfolgen der Verstrahlung durch das Reaktorunglück erholen, das sich 1986 in Tschernobyl ereignete. Seit 1990 laden die Geltinger Sommer für Sommer Kinder zu sich ein und werden dies fortsetzen. Die zehn- bis zwölfjährigen Kinder Dima, Bagda, Uljana, Karina, Dascha, Marina, zwei Mal Kathja und ihre Betreuerin Svetlana Iljuk Halbzeit fahren am 2. Juli wieder zurück in die Heimat – von Hamburg mit dem Linienbus in das rund 1800 Kilometer entfernte Minsk: eine 30 Stunden lange Fahrt.

Doch daran denken die Kinder derzeit noch nicht. Vielmehr genießen sie unbeschwerte Tage, erholen sich sichtlich und sind eingetaucht in den Alltag ihrer vierwöchigen Domizile in Stoltebüllfeld, Brunsholm und Gelting. Gerne, so der Vorsitzende des Vereins, Uwe Linde, hätte man mehr Kinder eingeladen – doch fehlte es an Gasteltern. Nur dem Umstand, dass eine Familie vier Kinder bei sich aufgenommen hat, ist es zu verdanken, dass acht Jungen und Mädchen dieses Angebot nutzen können.

„Die Atmosphäre ist gut, wir fühlen uns gut aufgehoben“, sagte Betreuerin Svetlana Iljuk. Die 34-Jährige ist daheim Lehrerin an einer Dorfschule und zum zweiten Mal Begleiterin der Kinder. Die Jungen und Mädchen haben sich bereits gut erholt, sagt sie. Bisher besuchten sie die Phänomenta in Flensburg, das Schwimmbad in Damp, einen Funpark in Flensburg und die Tolkschau, tobten auf einem Spielplatz in Gulde, verbrachten einen Tag auf einem Kutter, erlebten die Schlei und Ostsee – ein ganz besonderes Gefühl. Was auf ihrem Programm noch steht, sind der Besuch eines Friseursalons in Gelting, einer Disco in Kappeln und die Besichtigung des Leuchtturms von Falshöft. Besucht werden soll auch noch das Naturerlebniszentrum in Maasholm; auch ist eine Kutschfahrt auf der Geltinger Birk vorgesehen.

Und natürlich wird, bevor es ans Kofferpacken und Abschiednehmen geht, auch noch an der Kindergilde der Geltinger Grundschule teilgenommen und am Tag danach am Umzug durch das Dorf. Außerdem werden die Tschernobyl-Kinder bei einem Konzert in der Katharinen-Kirche am Donnerstag mitmachen.