Arbeiten wenn andere Urlaub machen : Kiloweise Schokoeis – handgemacht

Ob am Strand oder im Büro, als Krönung eines Mehrgänge-Menüs oder zwischendurch als cooles Naschvergnügen – Eiscreme geht immer. Und ist eng verbunden mit Sommer, Freizeit und Urlaub wie kaum ein anderes Produkt. Doch auch die Herstellung dieser süßen Versuchung ist mit viel Arbeit verbunden. Und wie bei den meisten Lebensmitteln hängt der gute Geschmack von der Leidenschaft ab, mit der die Ware hergestellt wird.

Fred Leple ist solch ein engagierter Eismacher in Flensburg. In der Beethovenstraße betreibt er in der achten Saison die Eisdiele „Flora“, seit diesem Jahr hat er auch eine Filiale in Weiche am Alten Husumer Weg. Eine klassische Ausbildung in diesem Metier, die es auch erst seit einigen Jahren gibt und zur Fachkraft für Speiseeis qualifiziert, hat er nicht absolviert – er ist gelernter Gas- und Wasser-Installateur. Genau wie ein Kollege dieses Gewerks, von dem er die Eisdiele 2010 übernommen hat.

Gegründet wurde sie Mitte der 80er Jahre vom Ehepaar Oestreich – sie war Schneiderin, er Zimmerer. „Die fachfremde Tradition habe ich gewissermaßen fortgesetzt – ich wollte beruflich mal etwas anderes machen“, begründet Fred Leple.

Mal so eben nebenbei ging das natürlich nicht: Zusammen mit seinem Schwiegervater hat sich der heute erfahrene Eisspezialist in einem sechswöchigen „Crash-Kurs“ die Kunst der Eisherstellung aufwändig angeeignet. Dazu gehörte vor allem der technische Prozess, aber auch das Studium der übernommenen Rezepturen und deren Verfeinerung. Kaufmännisches Können hat er für diese Selbstständigkeit ebenfalls entwickelt.

Im Untergeschoss unter der kleinen Eisdiele befindet sich das geräumige „Labor“, eigentlich eine Werkstatt, „denn für uns ist Eismachen ein Handwerk“, sagt Fred Leple.

Im so genannten Pasteurisator wird der Milchmix als Basis jeder Eissorte hergestellt und anschließend geschmacklich ausgebaut. Die eigentliche Eisherstellung erfolgt dann in dem „Frigomat – Macchine per gelato“ – die italienischen Wurzeln der deutschen Eistradition bringen sich hier in Erinnerung. Es dauert einige Minuten, bis aus dieser Maschine das fertige Eis herauskommt, das dann noch dekoriert wird. Im „Labor“ ist alles sauber und hygienisch. Statt in Plastik erfolgen alle Produktionsschritte in blitzblankem Edelstahl.

Die Grundschritte sind klar strukturiert, doch ganzheitlich betrachtet ist der Aufwand fürs Eismachen aufwändig und setzt umfangreiches Know-how voraus. „Inzwischen kümmere ich mich überwiegend um die Logistik für die Zutaten, die wir vom Eis-Fachgroßhandel beziehen“, erläutert Leple. Und die sind sorgfältig auszutarieren – die einzukaufenden Mengen hängen nämlich extrem vom Wetter ab, je nachdem, wie gut oder eben kalt und regnerisch es ist.

Mit Julian Zessin hat er dieses Jahr einen Mitarbeiter eingestellt, der ihn bei der Eisproduktion unterstützt. Früchte werden meist als Tiefkühlware verwendet; kauft Leple sie frisch im örtlichen Großhandel ein, sind für die Rezepte die unterschiedlichen Zuckergehalte vorsichtig zu kalkulieren.

In der Saison von 36 Wochen bietet der Eismacher im Wechsel etwa 65 Sorten hausgemachtes Eis an. Im Trend liegen derzeit Schoko, Vanille, Stracciatella und Erdbeer, bei Kindern außerdem Einhorn-Eis. Hergestellt werden sie aus Wasser, Zucker, Trockenmasse aus Milch und Zusatzstoffen sowie – Luft. Verarbeitet werden dafür 200 Liter Milch, gut 100 Kilo Zucker, etwa 90 Liter Sahne plus etwa drei Kilo Butter – durchschnittlich pro Woche! Übers Jahr kommen 50 000 Becher und Waffeln zum Einsatz sowie 100 Kilo Streusel. Und wie viel Eiscreme produziert das „Flora“? – „Das auszurechnen hatten wir bisher nie Zeit“, staunt Fred Leple selbst. Er schätzt die Menge auf gut zehn Tonnen im Jahr ein.

Damit für die Kunden immer genug Nachschub vorrätig ist (ganz gleich, wie der Flensburger Sommer ausfällt), ist er täglich von sechs Uhr morgens bis abends 22 Uhr für sein Eis-Business im Einsatz, zumindest gedanklich, auch wenn er mal die Kinder zur Schule bringt. In der Winterpause wird renoviert und grundgereinigt.

Isst er selbst noch Eis? „Außer beim Abschmecken noch drei Kugeln mit Sahne – jeden Tag“, sagt er augenzwinkernd. Auch bei Kollegen probiert er gelegentlich, aber nur, wenn es selbst hergestellt ist.





von Rainer Fischer

erstellt am 16.Aug.2017 | 12:54 Uhr