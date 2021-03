Unfall In Handewitt : Kia kollidiert mit Ferrari: Zwei Verletzte

Durch die Wucht des Aufprall riss beim Ferrari die komplette Hinterradaufhängung samt Reifen heraus.

Handewitt | Bei einem Verkehrsunfall in Handewitt sind am Freitagmittag gegen 13 Uhr zwei Verkehrsteilnehmer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte die Fahrerin eines Kia aus der Werkstraße kommend auf die Raiffeisenstraße einbiegen. Dabei übersah sie offenbar einen vorfahrtsberechtigten Ferrari. Der Kia prallte fahrerseitig in das Heck des...

